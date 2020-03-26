Мужчина умер в шаурмичной в Москве

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46-летний мужчина умер в центре Москвы. Он скончался в шаурмичной.

Трагический инцидент произошел ночью с 24 на 25 марта. Житель Арзамаса (Нижегородская область) зашел в заведение общепита на Большой Серпуховской улице. Когда он был в помещении, ему резко стало плохо. Гражданин рухнул на пол.

Работники торговой точки вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи уже не смогли помочь потерпевшему, констатировав, что он умер. Как сообщает «Регион Онлайн», труп погибшего будет осматриваться во время судмедэкспертизы.

Ранее мы писали, что мужчина зарезал мать и отца в Петербурге.

Читайте также: В Казани засняли на видео, как трамвай отрезал ногу женщине.

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