Мужчина сломал диван сыном сожительницы, ребенку обещали за молчание планшет

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Липецкой области, подозреваемого в жестоком избиении 9-летнего ребенка. Об этом пишет портал «Вести».

Инцидент произошел 23 мая. По предварительной версии, 36-летний мужчина решил наказать сына своей сожительницы, который не хотел делать уроки и не слушался мать. Злоумышленник схватил мальчика за ноги и ударил головой о сиденье кухонного дивана. В результате деревянная часть мебели не выдержала удара и переломилась. В итоге мальчик получил черепно-мозговую травму и частично лишился слуха.

Мать ребенка находилась в этот момент в соседней комнате. Женщина отвезла потерпевшего в медучреждение. Ребенку пообещали купить планшет, если не расскажет никому о случившемся. Однако спустя два месяца ребенок проговорился бабушке, которая сообщила об инциденте в полицию.

Отметим, что злоумышленник задержан. Правоохранители дадут оценку действиям матери ребенка.