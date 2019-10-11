Мужчина съел очень горячий рыбный пирог и умер

Житель Великобритании Даррен Хики стал жертвой горячего рыбного пирога. Об этом пишет Life со ссылкой на Daily Star.

Сообщается, что 51-летний мужчина проводил время на свадебной вечеринке. Ему предложили попробовать пирог с рыбой, приготовленный одним из шеф-поваров. Он оказался настолько горячим, что мужчина сильно обжег гортань.

В итоге началось воспаление, из-за которого мужчина стал задыхаться. Примечательно, что врач прописал ему парацетамол и отправил домой. Вскоре британцу стало хуже, и он скончался по пути в больницу.