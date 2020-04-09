Мужчина погиб, защищая девушку от преследователя с двумя ножами

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В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике Чувашия.

По версии следствия, преступление мужчина совершил поздно вечером в среду, 8 апреля. Нетрезвый подозреваемый стал приставать к компании девушке в одном из дворов в Чебоксарах. Когда девушки отказались общаться с незнакомцем, он стал кидать в них пустые бутылки и показывать два кухонных ножа. Девушки испугались и бросились бежать, за одной из них побежал подозреваемый.

В соседнем дворе дебошира попытался остановить 35-летний мужчина, завязалась драка, в ходе которой пострадавший получил не менее шести ударов ножами. От полученных ран он через некоторое время умер на месте. Подозреваемого задержали и передали полиции подоспевшие очевидцы.

Расследование уголовного дела продолжается.