Мужчина погиб, защищая девушку от преследователя с двумя ножами

7info

Умерла пенсионерка, которую ограбили ради продуктов

Новости мира
Накануне в Казани умерла 80-летняя женщина, которая стала жертвой грабителя. Об этом пишет портал Kazanfirst. По словам внучки покойной,...
Узнать больше

Появилось видео избиение 81-летнего ученого в очереди в аптеке

Новости мира
В Сети появилось видео избиения 81-летнего историка РАН Владислава Назарова в аптеке в Москве. Об этом пишет РЕН ТВ.
Узнать больше

«Зумеры» оказались самыми подготовленными к кризису в России

Новости мира
Молодые люди в возрасте до 23 лет чаще других копят деньги, и у многих из них перед кризисом была небольшая «финансовая подушка»....
Узнать больше
-

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике Чувашия. 

По версии следствия, преступление мужчина совершил поздно вечером в среду, 8 апреля. Нетрезвый подозреваемый стал приставать к компании девушке в одном из дворов в Чебоксарах. Когда девушки отказались общаться с незнакомцем, он стал кидать в них пустые бутылки и показывать два кухонных ножа. Девушки испугались и бросились бежать, за одной из них побежал подозреваемый. 

В соседнем дворе дебошира попытался остановить 35-летний мужчина, завязалась драка, в ходе которой пострадавший получил не менее шести ударов ножами. От полученных ран он через некоторое время умер на месте. Подозреваемого задержали и передали полиции подоспевшие очевидцы. 

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Гостем онлайн «Диалога на равных» станет актёр Илья Малаков

Культура
Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области анонсировало программу «Диалог на равных». Гостем прямого эфира станет выпускник Рязанского государственного университета им. С.А....
Узнать больше

Вице-губернатор Рязанской области встретился с жителями сёл Заокское и Коростово

Власть
В четверг, 9 апреля, в Заокском сельском поселении прошла встреча руководителя оперативной группы регионального правительства, вице-губернатора Игоря Грекова, главы администрации Рязанского района...
Узнать больше

«Нива» врезалась в гужевую повозку и сбила пешехода

Новости Рязани
ДТП, в результате которого пострадал 52-летний местный житель, произошло в Сасовском районе. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». ДТП...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Вице-губернатор Рязанской области встретился с жителями сёл Заокское и Коростово

Власть
В четверг, 9 апреля, в Заокском сельском поселении прошла встреча руководителя оперативной группы регионального правительства, вице-губернатора Игоря Грекова, главы администрации Рязанского района...
Узнать больше

Рязанский театр кукол приглашает зрителей в online-кинотеатр

Культура
Рязанский театр кукол совместно с Региональным отделением Союза Театральных Деятелей РФ и телеканалом ТКР продолжает серию online-трансляций. В рамках...
Узнать больше

В Рязанской области 24 условно подтверждённых случая коронавируса

Коронавирус Рязань
По данным на 11.00 четверга, 9 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Рязанской области не изменилось. По-прежнему зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям

Акценты
Находясь на самоизоляции, скучаете по путешествиям? Дефицит приключений и ярких впечатлений может восполнить хорошее кино. Представляем вам 5 атмосферных фильмов, которые перенесут...
Узнать больше

Сельская ипотека. Как получить и на что потратить

Акценты
В России начала работать новая государственная программа – сельская ипотека. С 2020 года те, кто приобретает готовое жилое помещение или строит (в...
Узнать больше

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Гостем онлайн «Диалога на равных» станет актёр Илья Малаков

Вице-губернатор Рязанской области встретился с жителями сёл Заокское и Коростово

«Нива» врезалась в гужевую повозку и сбила пешехода