Мужчина погиб во время самоизоляции в Москве

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Ночью с 31 марта на 1 апреля в Москве погиб мужчина, находящийся на режиме самоизоляции. ЧП произошло на съемной квартире, в доме Бескудниковском бульваре.

В арендованном жилье проживали трое электромонтажников. С наступлением карантина рабочие заперлись в квартире и провели застолье, употребляя алкоголь. После употребления спиртных напитков двое приятелей пошли спать, а третий отправился принимать ванну. Через некоторое время один из спавших мужчин проснулся от звука льющейся по квартире воды.

Позднее выяснилось, что ванна была переполнена, а вода лилась на пол примерно 1,5 часа. Затем рабочий нашел труп 30-летнего знакомого. Есть версия, что погибший уснул в ванне, а затем захлебнулся. Как сообщает Регион онлайн, по факту ЧП ведется расследование.

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