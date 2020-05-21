Мужчина напал на полицейского под Ростовом

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Мужчина набросился на правоохранителя во время задержания. Инцидент произошел в Каменске-Шахтинском Ростовской области, когда нападавший посчитал, что его арестовывают за отсутствие маски.

Сотрудники ППС увидели на улице гражданина, у которого не было маски. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда стражи порядка подошли к мужчине, он начал проявлять агрессию. Он орал, что его хотят арестовать за отсутствие маски.

Одного из правоохранителей мужчина даже успел ударить. В это же время он кричал, что его арестовывают за отсутствие маски. Однако, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, гражданин был задержан за нападение на полицейского.