Мужчина накинулся на попутчицу в вагоне МЦК из-за мультфильма

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24 июня мужчина набросился на попутчицу в вагоне поезда «Ласточка». Конфликт случился из-за мультфильма.

Как сообщает РЕН ТВ, гражданин ехал в вагоне МЦК вместе с внучкой. Он включил девочке мультфильм. Громкость трансляции не устроила попутчицу мужчины. Она потребовала уменьшить уровень звучания. Мужчина ответил согласием и убавил громкость. Однако на этом женщина не успокоилась. Она призвала ещё убавить звук. А затем и вовсе встала со своего места, чтобы самостоятельно выключить его.

Тогда мужчина оттолкнул попутчицу. Женщина пошатнулась и разбила очки. Об инциденте уже известно полицейским. Ведётся проверка.