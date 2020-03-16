Мужчина из ревности застрелил возлюбленную и ее дочь в Ростовской области

Житель Морозовского района Ростовской области застрелил сожительницу и ее дочь, после чего покончил с собой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК России по региону Галину Гагалаеву.

Сообщается, что на месте происшествия были найдены тела 38-летней женщины, 14-летней девочки и 41-летнего сожителя с огнестрельными ранами. На месте следователи также нашли охотничье ружье.

По предварительной версии, мужчина открыл огонь на почве ревности. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», назначен ряд судебных экспертиз.