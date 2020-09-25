Мужчина из мести убил дочь отказавшей ему возлюбленной

Правоохранительные органы задержали 34-летнего мужчину в поселке Неклюдово Нижегородской области. Его подозревают в убийстве 9-летней школьницы, передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что предполагаемый убийца скрывался всю ночь. К убийству может быть причастен бывший сожитель матери девочки. Недавно мужчина освободился из тюрьмы. По предварительным данным, выйдя на свободу, он наведался к бывшей сожительнице, однако та ему отказала, и он решил отомстить «на дочери».

Девочка пропала 24 сентября. Она вышла из школьного автобуса, но до дома так и не дошла. Незадолго до исчезновения ее видели с неизвестным мужчиной.

Тело девочки было найдено спустя несколько часов, оно лежало в кустах. Там же была найдена мужская одежда. Возбуждено уголовное дело.