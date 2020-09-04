Мужчина истязал жену и снял с нее скальп на глазах у детей в Твери

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Твери, который был признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью. Об этом пишет «КП».

Инцидент произошел летом текущего года. Сообщается, что мужчина, гуляя с женой и детьми, злоупотребил спиртным. По пути домой между супругами разгорелась ссора. В подъезде муж принялся избивать женщину. Злоумышленник нанес жертве более десяти ударов бытовым ножом, лишив потерпевшую волосяного покрова. Все произошло на глазах у детей.

Злоумышленник вынесли наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении.