Мужчина два дня жил с трупами убитых гостей в Новосибирской области

Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом пишет портал «Om1.ru».
Инцидент произошел 2 июля в одной из квартир по улице Юбилейной в рабочем поселке Линево. По версии следствия, 40-летняя женщина и 79-летний мужчина пришли в гости к 59-летнему знакомому. В какой-то момент между хозяином и гостями возник конфликт.
Сообщается, что 59-летний злоумышленник схватил нож, отрезал пожилому мужчине и женщине головы и избил тела молотком. Потерпевшие скончались.
Отмечается, что мужчина в течение двух дней оставался в квартире вместе с трупами. Однажды в разговоре с матерью он обмолвился о случившемся, после чего в полицию поступил анонимный звонок.
Назначены судебно-медицинская, биологическая и психолого-психиатрическая экспертизы.
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