Муж зверски убил жену на глазах дочери в Челнах

Суд вынес приговор жителю Набережных Челнов, от страшных побоев которого скончалась его жена. Об этом пишет портал «Kazan First».

Инцидент произошел в ночь на 2 декабря прошлого года. Мужчина приревновал супругу и решил отомстить ей дома. Он бил жертву без разбора: ей попадало по голове, шее, груди, ногам, рукам. Свидетельницей стала трехлетняя дочка пары. Она стала трехлетняя дочка пары, что папа бил «палкой» маму, а та кричала: «Пусти, пусти».

Также девочка, изображала, как папа оттирал тряпкой кровь с мамы и со стен в квартире. Мужчина даже постирал одежду жены. Спустя два дня впавшая в кому жертва скончалась.

Отметим, что злоумышленника приговорили к девяти годам колонии строгого режима.