Муж признался в убийстве расчлененной в квартире москвички

Житель Москвы, у которого в квартире обнаружили расчлененный труп его жены, останки которой были разложены по пакетам, признался в совершении расправы, сообщает Лайф со ссылкой на пресс-службу столичного СК РФ.

«По подозрению в совершении преступления задержан супруг потерпевшей 1972 года рождения, который в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение», – сообщили представители правоохранительных органов.

Следствием установлено, что в какой-то из дней с 7 по 10 августа 2020 года муж и жена поругались. Москвич, будучи в гневе, схватил нож и нанес им удар в грудь потерпевшей. От ранения женщина умерла. После этого убийца решил расчленить тело супруги, а затем вынести труп из квартиры, чтобы скрыть преступление.

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Но до конца задуманное у мужчины осуществить не вышло. Через некоторое время соседи москвича заметили наличие смрадного запаха и обратились в полицию. Прибывшие на место инцидента правоохранители при проверке нашли останки погибшей.

Следствие обратится в суд с просьбой отправить обвиняемого под стражу. Для него будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.