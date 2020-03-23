Муж пациентки закатил скандал врачу за поставленный женщине диагноз

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В Одинцово (Московская область) супруг пациентки закатил скандал доктору. Причиной для конфликта стали поставленный диагноз и предложение о госпитализации. В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео с моментом «выступления».

Известно, что к врачу с 20-летним стажем пришла 40-летняя женщина, у которой была повышенная температура тела и боль в горле. Ранее пациентка уже приходила к отоларингологу, который поставил ей диагноз – тяжелая форма ангины. Однако посетительница больницы посчитала ЛОР-врача неопытным и усомнилась в правильности его действий. Женщина заявилась к опытному специалисту, «назвала 15-летним студентом» предыдущего доктора, а также пожаловалась, что ей поставили неправильный диагноз.

Врач выслушал пациентку, осмотрел ее и подтвердил диагноз, поставленный ранее. Он сказал, что женщину можно госпитализировать, однако она начала кричать, ушла из кабинета и вернулась с супругом. Агрессивно настроенный мужчина стал оскорблять медика, а также попытался ударить его по лицу. Тогда пришлось вызвать правоохранителей на место инцидента. Однако буйная чета уже успела скрыться к приезду полицейских.