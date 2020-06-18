Муж избил жену скалкой во время пьянки в Самаре

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16 июня в Самаре пьяная компания устроила «представление» для местных жителей. Очевидцами стали как взрослые, так и дети. Вроде бы ничего особенного, но одна из отдыхавших во дворе была полностью голой.

Свидетели происходящего делали замечания собутыльникам, однако последние игнорировали требования и просили их не снимать на камеру. Через некоторое время одна пара, по словам очевидцев, это были муж и жена, устроили разборки прямо на глазах у всех. Мужчина стал таскать женщину за волосы по всему двору, а затем принялся избивать скалкой. Он наносил удары по телу и голове потерпевшей. Пострадавшая не сопротивлялась.

Успокаивать буйных гуляк пришлось полицейским. В итоге 50 и 51-летние мужчины были отправлены под арест на двое суток, а решение в отношении 57-летней женщины вынесут в суде, сообщает КП Самара.