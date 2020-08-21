Муцениеце с оголенной грудью пожелала поклонникам хорошей пятницы

Известная актриса Агата Муцениеце, которая недавно развелась с Павлом Прилучным, выложила в Инстаграм пикантную фотографию, под которой воодушевленно пожелала фанатам хорошей пятницы.

На фото артистка позировала в бежевом боди, которое подчеркнуло красоту груди девушки, джинсах и джинсовой куртке на фоне стогов сена. Агата подчеркнула, что на душе у нее пятница.

Поклонники почеркнули, что образ, выбранный актрисой, очень идет ей. Фанаты отметили, что Муцениеце выглядит соблазнительно и классно. Артистке написали множество хвалебных комментариев, сообщает Пятый канал.