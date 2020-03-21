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Москвич объяснил убийство своей семьи на глазах детей

Мужчина, который подозревается в убийстве своей семьи, объяснил свой поступок. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне в квартире на Волоколамском шоссе в Москве. По словам злоумышленника, он подумал, что на него нападают, и стал защищаться. Ранее сообщалось, что у мужчины были проблемы на работе, из-за чего он переживал. Подозреваемого ожидает экспертиза на вменяемость.

Напомним, что москвич зарезал ножом свою жену и ее родителей. В это время в квартире были двое детей, которых он не тронул. В его отношении было возбуждено уголовное дело.

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