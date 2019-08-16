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Москва: пациентка умерла в больнице из-за сломанного лифта

Женщина, которую госпитализировали в Первую градскую больницу в столице, скончалась из-за того, что застрял больничный лифт.

Телеграм-канал Mash информирует, что пациентку привезли в реанимационное отделение медицинского учреждения с кровоизлиянием в мозг. Спустя несколько дней пациентка была переведена в обыкновенную палату. Но прошло еще немного времени, и женщине снова стало плохо. Врачи стали перевозить потерпевшую в реанимацию, однако оказались в плену сломавшегося лифта. Через полчаса застрявших людей вызволили из лифта, но больная уже была в состоянии клинической смерти. Спустя 24 часа она скончалась.

По утверждению дочери погибшей женщины, что сутки жизнь ее матери специально поддерживали искусственным путем, чтобы не создавать шумиху из-за вопиющего инцидента. Дочь умершей женщины уже обратилась в СУ СК РФ и попросила провести расследование по факту ЧП, сообщает Рамблер.

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