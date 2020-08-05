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Новости мираПроисшествия

Молодой водитель погиб, уходя от полицейских в Татарстане

Иван Федоров

23-летний молодой человек из Камских полян погиб в Татарстане, уходя от погони. Его преследовали сотрудники ДПС.

ЧП произошло 30 июля, в два часа ночи. Молодой водитель попал в аварию на Гвардейской улице города Казани.

Парень ехал на автомобиле марки «Лада» домой после сбора автоклуба. В салоне его машины в этот момент были три 20-летние пассажирки. Во время следования в сторону дома водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке. Он решил уехать, началась погоня. В какой-то момент парень перестал контролировать свою машину. Она протаранила остановку, а затем врезалась в каменную пристройку дома.

В результате сильного столкновения моторный отсек легковушки загорелся. Топливо разлилось. Когда к месту трагедии приехали врачи, 23-летний молодой человек был еще жив. Однако по пути в медучреждение он скончался. Тяжелые травмы получила также одна из девушек, ехавших в салоне «Лады», сообщает Регион Онлайн.

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