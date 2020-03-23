Молодой хоккеист разбился в страшном ДТП в Новокузнецке

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Нападающий хоккейного клуба «Кузнецкие медведи» Михаил Фростов разбился в результате страшного ДТП. Авария произошла на территории города Новокузнецка и была заснята на видео.

Известно, что инцидент произошел 22 марта, в утреннее время суток. На улице Зорге в Орджоникидзевском районе кроссовер Hyundai Tucson повалился набок, пролетел перекресток, ударился о бордюр, а затем несколько раз перевернулся и упал в реку Бадаевку.

В момент ДТП в салоне автомобиля были хоккеист и его друг. Фростов с тяжелейшими повреждениями был срочно доставлен в больницу. Второй молодой человек почти не пострадал. В соцсетях сообщается, что нападающему требуется кровь для переливания. По факту случившегося ведется расследование, сообщает Пятый канал.