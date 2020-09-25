Молодая мать продавала интимные видео с собственными детьми

Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Сходни в Подмосковье, которая решила подзаработать на своих малолетних дочерях, снимая интимные видео с их участием. Об этом пишет «МК» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Сообщается, что молодая мама жила вместе с мужем. Большую часть времени она проводила дома с детьми, зависая в социальных сетях. В попытке заработать она решила снять телефон сексуальные игры со своими дочками, которым исполнилось 4 и 8 лет.

После продажи видео через одну популярную социальную сеть девушку задержали.