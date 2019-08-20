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Молодая легкоатлетка-чемпионка умерла во время пробежки

В Тамбовской области скончалась 25-летняя легкоатлетка Маргарита Плавунова. Об этом сообщается в паблике ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Плавунова – многократная чемпионка Тамбовской области, призёр соревнований ЦФО. 

По данным портала LiveTambov она находилась в гостях в Моршанском районе, отправилась на пробежку, во время которой ей стало плохо. Девушка упала в траву, очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти спортсменку не удалось.

Сейчас по данному случаю проводит проверку Следственный комитет, не исключено, что причиной смерти стали высокие нагрузки во время тренировок. 

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