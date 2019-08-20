Молодая легкоатлетка-чемпионка умерла во время пробежки

В Тамбовской области скончалась 25-летняя легкоатлетка Маргарита Плавунова. Об этом сообщается в паблике ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ.



Плавунова – многократная чемпионка Тамбовской области, призёр соревнований ЦФО.



По данным портала LiveTambov она находилась в гостях в Моршанском районе, отправилась на пробежку, во время которой ей стало плохо. Девушка упала в траву, очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти спортсменку не удалось.



Сейчас по данному случаю проводит проверку Следственный комитет, не исключено, что причиной смерти стали высокие нагрузки во время тренировок.

