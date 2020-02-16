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Модель Холли Валентайн заблокировали в соцсети из-за красоты

Американскую модель Холли Валентайн заблокировали в соцсети Tinder. Девушке не дали сталь пользователем сети из-за ее красоты.

Денежные средства, уплаченные красавицей из Лос-Анджелеса, сервис ей вернул, но аккаунт американки был заблокирован. Согласно официальной информации, это было сделано после жалоб пользователей на то, что Холли чересчур красивая, чтобы быть настоящей.

Валентайн отметила в соцсети, что удивлена и заявила, что реально хотела найти себе парня. Она отметила, что является скромной девушкой, хотя и выкладывает откровенные кадры, сообщает Рамблер.

Фото: Инстаграм Холли Валентайн

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