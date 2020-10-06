Многодетная мать избила сына до гематом на лице под Новосибирском

В селе Черепановского района Новосибирской области многодетная мать избила до синяков двухмесячного сына, пишет «КП».

Малыша привезли в больницу со следами множественных побоев на лице. Врачи диагностировали у младенца асфиксию. Ребенка избила собственная мать, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

«Я сына неловко на диван положила, как-то жестко получилось. Он сознание потерял. Я его пыталась привести в чувства, била по щекам», — рассказала женщина.

Мать привезла избитого сына в больницу только на следующий день. Правоохранители выяснят, что на самом деле произошло с малышом.