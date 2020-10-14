Многодетная мать до смерти избила приемного сына в Подмосковье

Суд вынес приговор жительнице Подольска, которую признали виновной в причинении смертельных травм ребенку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что злоумышленница избила до потери сознания приемного трехлетнего сына с серьезным заболеванием нервной системы. У него пошла пена изо рта. Потерпевшему диагностировали отек мозга и черепно-мозговую травму. Малыш так и не пришел в себя и скончался.

Женщина тогда путалась в показаниях. Сначала она заявила, что ребенок упал в ванной, затем говорила – всему виной приступ эпилепсии. Эксперты насчитали шесть следов от ударов по голове тупым предметом.

Выяснилось, что осужденная была опекуном еще троих приемных детей. Она не работала, жила только на пособия.

Ее приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии.