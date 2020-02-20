Младшая дочь Стивена Спилберга захотела сниматься в порнофильмах

Дочь знаменитого режиссера Стивена Спилберга выбрала себе профессию. Решение оказалось шокирующим.

Девушка планирует стать звездой фильмов для взрослых. Микаэла отметила, что ее достала рутинная работа. Она осознала: ей хочется заниматься тем, что у неё получается лучше всего.

Кроме того, дочь Спилберга уже успела попробовать себя в роли порнозвезды. Она опубликовала несколько фильмов на востребованном ресурсе. Но сразу удалила материал. Теперь она ждет одобрения на получение лицензии секс-работника в штате Теннесси (США), сообщает РЕН ТВ.