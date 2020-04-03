Минпромторг: Россияне могут посещать отдаленные магазины

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что гражданам России можно посещать отдаленные супермаркеты и гипермаркеты во время самоизоляции. Кроме того, можно пойти на рынки и ярмарки, находящиеся вдали от места проживания, если есть необходимость.

По словам Мантурова, данная мера является необходимостью, потому что позволит понизить высокую концентрацию покупателей в магазинах около их домов.

Кроме того, Минпромторг велел субъектам создать условия для работы снабжающих едой торговых сетей. К этому требованию относится торговля через интернет, сообщает РЕН ТВ.