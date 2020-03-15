Минобрануки предложило отправить студентов на дистанционное обучение

Министр науки и образования Валерий Фальков подписал приказ, в котором содержится рекомендация для российских вузов перевести на дистанционное обучение студентов для профилактики распространения коронавируса.

– Рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется¸ что не позднее 18 марта опубликуют перечень онлайн-курсов для бесплатного использования студентами, сообщает Вечерняя Казань.