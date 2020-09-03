Из-за коронавируса Михаил Шуфутинский споёт «3 сентября» в Instagram

Песня «3 сентября» впервые прозвучала в эфире 1993 году. Исполнил шлягер Михаил Шуфутинский.

В этом году песне исполняется 27 лет, но она не теряет своей популярности. А когда наступает 3 сентября, то ни одна радиостанция не обходит своим вниманием одноимённый хит.

Михаил Шуфутинский настолько сроднился с этим музыкальным произведением, что запланировал свой юбилейный концерт «Третье сентября, или 30 лет спустя» в Государственном Кремлёвском дворце именно на эту дату.

Реклама

Провести мероприятие в символический день не позволила пандемия коронавируса.

Но певец не унывает и надеется, что концерт всё-таки состоится 13 апреля 2021 года. В этот день он будет отмечать день рождения, — пишет RT.

Но а сегодня, 3 сентября 2020 года, он,конечно, же споёт свой «золотой» хит в прямом эфире в Instagram.