Мигрант-педофил развращал детей в Сыктывкаре

В Сыктывкаре полицейские задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, пишет портал «Комиинформ».

В полицию обратилась женщина с жалобой, что неизвестный домогался ее сына 2006 года рождения. Мальчик шел в школу. К нему подошел молодой человек с хозяйственной сумкой с газетами. Неизвестный попросил подростка помочь ему разложить печатную продукцию по почтовым ящикам.

Зайдя в подъезд, злоумышленник стал приставать к подростку. Ему удалось сделать запись и выбежать из подъезда. Он передал видео матери.

Полиция принялась искать педофила. Сведения о местонахождении злоумышленника сообщила мама девочки 2007 года рождения, которая обратилась к правоохранителям с заявлением, аналогичным первому. Вскоре мужчину задержали. Им оказался уроженец Узбекистана 1996 года рождения, ранее не судимый. Возбуждено уголовное дело.