Мешала спать жалобами на здоровье: в Татарстане мужчина убил женщину

48-летняя женщина убита в Елабуге (Татарстан). Подозреваемым в совершении преступления является 37-летний знакомый.

Следователи установили, что подозреваемый в компании своей подруги пришел в гости к 48-летней приятельнице. 4-6 февраля компания распивала спиртное. Настал момент, когда владелица жилья стала жаловаться на неважное состояние здоровья. Своими репликами она не давала спать гостю. Раздраженный мужчина задушил знакомую и заснул.

Утром женщину обнаружили мертвой. При этом убийца скрылся. Однако он был пойман. Вину в совершении преступления он признал лишь частично. Расследование продолжается, сообщает Вечерняя Казань.