Мэр Охи пойман на запрещенной охоте

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Мэра Охи Сергея Гусева поймали на запрещенной охоте на уток. Чиновник не стал отпираться.

Момент задержания был заснят на видео и попал в распоряжение РЕН ТВ. При просмотре можно заметить, как страж порядка разговаривает с мэром Сергеем Гусевым, а также проводит проверку его документов. Затем ведется проверка продукции охоты. Из лодки чиновника достают несколько контейнеров с утками. В одном из них оказывается много самок, охота на которых запрещена.

Сам Гусев действиям правоохранителей не препятствовал. Он согласился с тем, ччто уток было настреляно больше, чем положено. За нарушение он гтов оплатить штраф. Однако чиновник желает разобраться в том, как и почему видео его задержаняи оказалось в Сети, так как он полагает, что «действия инспекторов с учетом утечки материалов очень похожи на попытку скомпрометировать» его.