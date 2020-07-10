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Новости мираПроисшествия

Медведь насмерть загрыз женщину в Красноярском крае

Никита Брыкин

В Енисейском районе Красноярского края на местную жительницу напал дикий медведь. Об этом телеканалу «360» рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Владимир Юрченко.

По ее словам, женщина шла по лесу, по дороге возле озера Лесное, это недалеко от поселка Байкал. Раненую женщину нашел на дороге ее муж, но довести до больницы не успел. Она скончалась в машине от полученных травм.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Женщина была матерью двоих детей.

 «Ее уход — невероятная трагедия для семьи и знакомых. Погибнуть в таких муках она ничем не заслужила», — рассказала знакомая погибшей.

По ее словам, происшествие случилось возле домика в лесу, который находится рядом с населенным пунктом.

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