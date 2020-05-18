Медведь напал на мужчину в Ярославле

Огромный медведь забрел в Ярославль и был заснят на видео камеры. Он успел побегать по улицам и напасть на прохожего.
Инцидент случился в районе Брагино. В ночное время суток на улицах Панина, Труфанова и проспекте Дзержинского был замечен большой бурый медведь. Как сообщают местные жители, хищник даже умудрился найти себе жертву: местного жителя. Он набросился на мужчину и прокусил потерпевшему бедро.
Пострадавшего у дикого зверя сумел отбить проезжавший мимо таксист. Чем закончились «путешествия» косолапого, неизвестно, сообщает ПГ76.
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