Медиков избили во время вызова в Энгельсе

Фельдшера скорой помощи избили в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом стало известно порталу «Саратов 24».

Сообщается, что прибывшие по вызову медики пытались оказать женщине помощь. Однако ее сын набросился на них с кулаками. По словам потерпевшей, злоумышленник плюнул в нее и ударил головой в нос. В результате жертва потеряла сознание. Ей сломали нос.

«Вдогонку «больной» облил меня холодной водой из ковша», – рассказала медик.

Бригаде скорой помощи пришлось уносить ноги. Медики попытались спрятаться в машине и заблокировали двери. Однако дебошир продолжил их донимать и начал вырывать ручки автомобилей. В итоге медикам удалось уехать с места.