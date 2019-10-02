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Медики рассказали, почему опасно пить чай с молоком

Ученые в области здоровья и медицины осуществили научные изыскания, которые помогли установить, что молочный белок при взаимодействии с теафлавинами чая, генерирует соединение, трудно усваиваемое организмом.

Иногда такое развитие событий может стать причиной образования камней в почках. Именно поэтому медики призывают не смешивать чай и молоко, а употреблять их отдельно друг от друга.

Отметим, что раздельное употребление чая и молока помогает сжечь жир. Также оба напитка обладают сильным антиоксидантным свойством, повышают эластичность кровеносных сосудов. А вот при смешении двух продуктов все вышеперечисленные плюсы мигом исчезают, сообщают Челнинские известия.

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