Медики назвали продлевающий жизнь продукт

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Медики рассказали, какой продукт способен продлить жизнь. Он помогает сердцу быть здоровым, дарит бодрость, а также является полезным и вкусным.

Именно таким продуктом являются бобовые культуры. Согласно медицинским исследованиям, каждодневное употребление помогает сердцу работать лучше.

Медики отметили, что бобовые культуры содержат в себе множество белка, витаминов и минералов. Такие продукты помогают избавиться от лишнего холестерина, пишет Царьград.