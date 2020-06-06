Медики назвали продлевающий жизнь продукт

Медики рассказали, какой продукт способен продлить жизнь. Он помогает сердцу быть здоровым, дарит бодрость, а также является полезным и вкусным.
Именно таким продуктом являются бобовые культуры. Согласно медицинским исследованиям, каждодневное употребление помогает сердцу работать лучше.
Медики отметили, что бобовые культуры содержат в себе множество белка, витаминов и минералов. Такие продукты помогают избавиться от лишнего холестерина, пишет Царьград.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram