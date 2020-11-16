Медик проломил голову друга и пять дней жил с трупом

Правоохранители задержали фельдшера скорой помощи в Зеленограде, который подозревается в убийстве, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Убитого мужчину искала бывшая жена. Он не выходил на связь с 8 ноября. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

По предварительным данным, между медиком и приятелем произошел конфликт, который перерос в драку. В итоге фельдшер проломил оппоненту голову железным предметом, от полученных травм мужчина скончался.

Уточняется, что после этого злоумышленник жил с его телом пять дней, после чего вынес труп в подъезд, где его обнаружили жильцы.