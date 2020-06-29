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Новости мираОбщество

Медик назвала полезное для здоровья количество секса

Алексей Агеев
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Врач-сексолог Евгений Кульгавчук сообщил, какое количество секса необходимо для поддержания здоровья. По словам специалиста, 2-3 раза в 7 дней – это норма.

Однако не стоит забывать, что у каждого человека имеются собственные особенности, разное желание и потребности. Есть также личная и парная нормы.

«Для людей среднего возраста в мегаполисах, с детьми и ипотекой плановый один раз в неделю — уже неплохо», – заявил эксперт.

Однако очень плохо, если секс отсутствует месяцами. Это приведет к отчужденности и проблемам с физической формой. Наличие секса поможет поднять уровень иммунитета, сообщает МК.

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