Медик назвал простой метод обработки одежды дома

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как просто можно очистить свою одежду от бактерий после посещения аптеки или магазина. При этом специалист отметил, что попадание COVID-19 на одежду не опасно.

Коронавирус зачастую передается через руки, нежели воздушно-капельным путем. Инфицирование случается, когда человек касается лица, сообщает Пятый канал. Именно поэтому врач посоветовал старательно мыть руки.

По словам эксперта, при возвращении домой необходимо провести дезинфекцию руки и одежды. Для очистки последней врач предложил простой способ.

– Повесьте одежду на балкон. Пусть повисит несколько дней, потом можете снова надеть. Если одежда проветривается на солнце, хватит двух часов, так как солнце все убьет, – отметил специалист.