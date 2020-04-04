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Медик назвал простой метод обработки одежды дома

Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как просто можно очистить свою одежду от бактерий после посещения аптеки или магазина. При этом специалист отметил, что попадание COVID-19 на одежду не опасно.

Коронавирус зачастую передается через руки, нежели воздушно-капельным путем. Инфицирование случается, когда человек касается лица, сообщает Пятый канал. Именно поэтому врач посоветовал старательно мыть руки.

По словам эксперта, при возвращении домой необходимо провести дезинфекцию руки и одежды. Для очистки последней врач предложил простой способ.

– Повесьте одежду на балкон. Пусть повисит несколько дней, потом можете снова надеть. Если одежда проветривается на солнце, хватит двух часов, так как солнце все убьет, – отметил специалист.

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