Медик дал советы по правильному использованию антисептика

Врач объяснил, что часто применять антисептик не стоит. Использование средства «через каждые 15 минут» может привести к выслушиванию кожи рук.

Особенно правило коснётся школьников, которые с 1 сентября будут постоянно пользоваться антисептиками. Неизвестно, к каким последствиям приведёт воздействие защитных средств на кожу детей.

Именно поэтому медик рекомендовал пользоваться антисептиками лишь после контакта с грязными и потенциально заразными поверхностями (пучками дверей, поручнями). Каждые 15 минут использовать защитные растворы не рекомендуется, сообщает МК.