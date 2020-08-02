Воскресенье, 2 августа, 2020
15.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Медик дал советы по правильному использованию антисептика

Иван Федоров

Врач объяснил, что часто применять антисептик не стоит. Использование средства «через каждые 15 минут» может привести к выслушиванию кожи рук.

Особенно правило коснётся школьников, которые с 1 сентября будут постоянно пользоваться антисептиками. Неизвестно, к каким последствиям приведёт воздействие защитных средств на кожу детей.

Именно поэтому медик рекомендовал пользоваться антисептиками лишь после контакта с грязными и потенциально заразными поверхностями (пучками дверей, поручнями). Каждые 15 минут использовать защитные растворы не рекомендуется, сообщает МК.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ День города в Рязани состоялся летний бал
Следующая статьяВ рязанском Лесопарке появился новый арт-объект

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанском Кремле отслужили праздничный молебен во славу Рязани и ВДВ

Гордума
В воскресенье, 2 августа, в день памяти пророка Илии, святого покровителя десантников, на площади перед Успенским собором Рязанского Кремля митрополит Рязанский и...
Узнать больше

В рязанском Лесопарке появился новый арт-объект

Администрация
В субботу, 1 августа, в День города, в Лесопарке открыли новый артобъект – кованые цветы. Об этом сообщается на сайте мэрии Рязани. 
Узнать больше

В День города в Рязани состоялся летний бал

Новости Рязани
В субботу, 1 августа, Рязань отмечала свой 925-й день рождения. В этом году основные праздничные мероприятия проходили в ЦПКиО. Свой подарок к...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В День города в Рязани состоялся летний бал

Новости Рязани
В субботу, 1 августа, Рязань отмечала свой 925-й день рождения. В этом году основные праздничные мероприятия проходили в ЦПКиО. Свой подарок к...
Узнать больше

В Рязани умерли две женщины с коронавирусом

Новости Рязани
Точные причины смерти станут известны после патологоанатомического и гистологического исследований.
Узнать больше

В День города РИА «7 новостей» подарило рязанцам встречу с Белкой и Стрелкой

Космическая карта Рязанской области
В субботу, 1 августа, в Рязани отмечали День города. Центральной площадкой празднования 925-летия Рязани стал ЦПКиО, который по задумке организаторов - компании PaPriCo.ru - на...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Съедобное-несъедобное: как правильно собирать и покупать грибы

Акценты
Найти в лесу грибы просто, а вот отличить полезные от ядовитых — задача не из легких. Их многообразие и общие признаки порой...
Узнать больше

Как уберечь собаку от укусов насекомых

Акценты
Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это...
Узнать больше

Атом рядом

Акценты
С 6 июля по 20 августа 2020 года всех регионах РФ проходит конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Проект...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+