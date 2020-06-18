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Мажор Ишаев объяснил, почему сел за руль перед ДТП

Алексей Агеев
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Лишенный в 2019 году водительских прав внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ищаев объяснил, почему сел за руль и устроил аварию. Кроме того, мужчинаотметил в суде, что «не так часто садится за руль».

По словам Ишаева, зачастую вместо него «ездят друзья, братья». Но в злополучный день ему пришлось самому поехать на машине, потому что надо было помочь некой девушке.

– Никто не мог меня подвезти, а девочке стало плохо. Надо было срочно помочь, – объяснил свой поступок Ишаев.

Кроме того, Игорь заявил, что употребил алкогольные напитки после аварийной ситуации, потому что был стресс. Он уточнил, что за руль дорогого суперкара садился трезвым, пишет РЕН ТВ.

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