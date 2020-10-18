Мать выбросила из окна малолетних детей и пыталась покончить с собой

В Саратове возбуждено уголовное дело против местной жительницы, которая обвиняется в покушении на убийство дочерей. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что мать выбросила из окна четвертого этажа двух маленьких дочерей 5 и 8 лет. Дети получили страшные травмы при падении. Состояние 5-летней пострадавшей оценивается как крайне тяжелое, а вторая девочка, 8 лет, находится в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что женщина переживала развод с мужем и, по некоторым данным, принимала антидепрессанты. После случившегося она пыталась покончить с собой, однако женщину спасли и забрали в больницу.

Соседи рассказали, что семья всем казалась благополучной, никто не злоупотреблял алкоголем. Отец малышек регулярно приезжал и проводил время с дочерями.