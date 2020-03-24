Мать встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь

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Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Магадана, который обвиняется в сексуальном насилии ребенка на протяжении девяти лет. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что злоумышленник с 2010 года по сентябрь 2019 года совращал ребенка, также совершил ее изнасилование. Отмечается, что мать девочки при этом встала на защиту насильника. Она склоняла несовершеннолетнюю дочь к изменению показаний в пользу обвиняемого.

Следователи решили отвести женщину от участия в деле в качестве представителя несовершеннолетней. Ребенку оказывают психологическую помощь, проводится медико-социальная реабилитация.