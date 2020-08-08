Мать умершей в монастыре Сергия умоляла на коленях отдать тело дочери

Родители умершей в Среднеуральском монастыре опального схимонаха Сергия девочки приехали с адвокатом в патолого-анатомический корпус, чтобы умолять отдать им тело дочери. Телеканал РЕН ТВ поделился драматичным видео с места событий.

Адвокат родителей девочки пыталась объяснить представителям медицинской организации, что они не имеют права производить какие-либо манипуляции с телом без согласия представителей ребенка. На кадрах видно, как женщина бросилась на колени перед правоохранителем.

Согласно постановлению СК, тело девочки вернут родителям для погребения, но лишь после того, как будут проведены все экспертизы.

Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка умерла в монастыре. Ей диагностировали рак мозга. Информация проверяется следователями.

Сергий забаррикадировался в Среднеуральском монастыре в середине июня. Он призывал прихожан нарушать самоизоляцию, называл коронавирус «псевдопандемией».