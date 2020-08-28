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Новости мираПроисшествия

Мать убила шестимесячного ребенка из-за плача в Смоленской области

Никита Брыкин

Задержана жительница Сафонова Смоленской области, которая подозревается в убийстве шестимесячного ребенка. Об этом пишет Readovka.

Инцидент произошел 27 августа. По предварительной версии, 39-летняя «мамаша» находилась дома с двумя малолетними детьми. Один из них стал плакать. Женщине не удалось успокоить малыша. Тогда горе-мать обездвижила кроху, схватила салфетки и стала запихивать их в рот ребенку. Вскоре он скончался.

Женщина сама вызвала скорую помощь, однако медики лишь констатировали смерть. Ранее мать не раз привлекалась к административной ответственности из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

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