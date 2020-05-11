Мать и сын-инвалид пролежали мертвыми несколько недель в квартире

На севере Москвы в квартире на улице Новопетровская были обнаружены тела пожилой женщины и ее сына-инвалида. Об этом пишет газета «МК».
Сообщается, что речь идет о 90-летней пенсионерке и 53-летнем мужчине, который был прикован к инвалидной кровати. Сообщается, что мать постоянно ухаживала за ним. В какой-то момент женщина ослабла, и перестала это делать.
В итоге москвич ушел из жизни. Его родственница также скоропостижно скончалась. На их тела наткнулась соседка. По предварительной версии, они пролежали в квартире несколько недель.
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