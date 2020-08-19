Мать и сожитель довели ребенка до попытки суицида в Якутске

В Якутске возбуждено уголовное дело в отношении матери по факту жестокого обращения со своим ребенком. Об этом пишет портал «SakhaNews».

Сообщается, что женщина не исполняла свои родительские обязанности. В частности, она систематически оскорбляла и унижала несовершеннолетнюю дочь. Это повлекло за собой попытку суицида ребенка.

Кроме того, сожитель матери совершал в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера. Он содержится под стражей, против него рассматривается уголовное дело.

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На контроле находится дальнейшее устройство несовершеннолетней, которой исполняется 18 лет.