Мать бросила малолетних детей, которые погибли в страшном пожаре

В Кировской области четверо малолетних детей в возрасте от восьми месяцев до четырех лет погибли в страшном пожаре. Об этом пишет портал «Лайф».

Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме. Сообщается, что в момент трагедии мальчики были дома одни, спасать их было некому — мать ушла выпивать к подруге.

Девушка не смогла объяснить, почему малыши остались в квартире без присмотра взрослых. По предварительным данным, отец погибших находился на заработках в Казани.

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С 2019 года семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. С семьей работали представители органов соцзащиты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.