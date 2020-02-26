Мать бросила маленьких детей в доме без еды и отопления

Во вторник, 25 февраля, в селе Быково Куменского района в запертом доме были найдены двое малолетних детей. Об этом пишет портал «АиФ» со ссылкой на СУ СКР по Кировской области.

Сообщается, что правоохранители обнаружили малышей в ходе рейда по проверке семей, состоящих на учете в органах опеки. Речь идет о 2-летнем мальчике и 8-месячной девочке. Дети находились в запертом доме одни, без еды.

Выяснилось, что их мать ушла на несколько дней, оставив малышей одних. Если бы правоохранители не вмешались, дети просто могли погибнуть от голода или переохлаждения.

Отметим, что пострадавших отправили в больницу. Сейчас жизни детей ничего не угрожает. Оказалось, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении троих старших детей. Против нее возбуждено уголовное дело. Вскоре ее доставят на допрос.